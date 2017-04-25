ФАС заподозрила пензенский минздрав в нарушениях при госзакупках

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенское УФАС возбудило дело в отношении областного минздрава и ОАО "Фармация" в связи с нарушением закона о защите конкуренции при проведении госзакупок, сообщает антимонопольное ведомство во вторник.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки прокуратуры области. Установлено, что в 2016 году минздрав региона заключил 162 договора стоимостью до 100 тысяч рублей каждый с единственным поставщиком, из них 107 контрактов с ОАО "Фармация", при этом цена большинства этих договоров была в пределах 93-99 тысяч рублей. Предметом закупок, в частности, были инсулин, золедроновая кислота и другие лекарства.

УФАС усмотрело, что на момент подписания контрактов у министерства имелась нужда в закупке всего объема лекарственных препаратов, а, следовательно, несколько заключенных с ОАО "Фармация" контрактов фактически образовывали единую сделку, искусственно "раздробленную", чтобы избежать торгов. В результате, по мнению антимонопольщиков, не был обеспечен равный доступ всем участникам товарного рынка к участию в торгах на поставку лекарств, что привело к ограничению конкуренции.

"По данным фактам в отношении министерства здравоохранения Пензенской области и ОАО "Фармация" возбуждено дело по признакам нарушения пункта 4 статьи 16 закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 11.00 18 мая", — говорится в сообщении.

В УФАС уточнили, что законом о защите конкуренции установлен запрет согласованных действий между органами госвласти и хозяйствующими субъектами, если такие действия приводят или могут привести к ограничению конкуренции.