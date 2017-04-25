Курский депутат, угрожавший электрику карабином, пойдет под суд

БРЯНСК, 25 апр — РИА Новости. Курский депутат, угрожавший гладкоствольным охотничьим оружием электрику, который пытался отключить свет за неуплату, пойдет под суд за "угрозу убийством", сообщает СУСК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Курского городского Собрания Романа Гладких, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") … уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 29 декабря 2016 года сотрудник АО "Курские электрические сети" прибыл на фирму, в которой депутат является заместителем директора, чтобы из-за накопившейся задолженности за потребленную электроэнергию отключить здание от сети электроснабжения.

Как отмечает следствие, действия сотрудника энергетической компании были законными, однако подозреваемый начал препятствовать им, "демонстрируя гладкоствольное огнестрельное оружие "Сайга", передернул затвор, направив оружие в сторону мужчины, и сказал, что застрелит его". Высказанные депутатом угрозы убийством сотрудник компании воспринял реально, испугался за свою жизнь и не смог выполнить свои служебные обязанности, добавляет СУСК.