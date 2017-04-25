В Москве будут судить экс-сотрудников УФСКН и их сообщника за взятки

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывших сотрудников УФСКН и их сообщника будут судить в Савеловском суде Москвы за взятки в несколько миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ во вторник.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывших сотрудников следственной службы Управления федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Московской области: заместителя начальника следственной части Игоря Котова и следователя по особо важным делам Андрея Юдина, а также бывшего сотрудника агентства недвижимости Андрея Сотникова… Они обвиняются в совершении преступления… "получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
По версии следствия, Юдин и Котов входили в преступное сообщество — его участники брали взятки за помощь по уголовным делам, которые находились в их производстве.
"Так, в мае 2015 года сообщники решили получить взятку от обвиняемого по уголовному делу о незаконном хранении наркотических средств, которое расследовал один из участников организованной группы. Через адвоката, привлеченного в качестве посредника, один из сообщников сообщил обвиняемому, что для возбуждения ходатайства о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо передать следователю 1 миллион рублей", — сообщает ведомство.
По данным ГП, обвиняемый на такие условия согласился и после заключения с ним досудебного соглашения через своего защитника передал следователю в качестве взятки право собственности на имущество — земельный участок в Серпуховском районе Московской области, рыночная стоимость которого составляла около 1 миллиона рублей.
Четырнадцатого декабря 2015 года все сообщники были задержаны при получении от адвоката 1,2 миллиона рублей, отмечает ГП.
"Данное уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — заключает ведомство.