Суд отклонил жалобу сына Хорошавина на конфискацию имущества

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. 6 марта 2017

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы во вторник признал законными действия судебных приставов, конфисковавших имущество сына экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Игоря, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

"Суд отклонил нашу жалобу", — сказал адвокат агентству. Таким образом, по его словам, суд признал законным конфискацию автомобиля и квартиры сына Хорошавина.

Представитель суда Алена Горбенко подтвердила РИА Новости информацию об отклонении требований представителей Игорь Хорошавина. "Сегодня суд отклонил требования по объединенным искам представителей Хорошавина", — сказала она.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.

В настоящий момент его дело слушается в суде Южно-Сахалинска, который решил конфисковать имущество семьи бывшего губернатора в доход государства, после чего приставы изъяли принадлежащие Хорошавину, его жене и сыну автомобили и недвижимость в Москве.