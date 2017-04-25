Суд отклонил жалобу сына Хорошавина на конфискацию имущества

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы во вторник признал законными действия судебных приставов, конфисковавших имущество сына экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Игоря, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.
Представитель суда Алена Горбенко подтвердила РИА Новости информацию об отклонении требований представителей Игорь Хорошавина. "Сегодня суд отклонил требования по объединенным искам представителей Хорошавина", — сказала она.
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.
В настоящий момент его дело слушается в суде Южно-Сахалинска, который решил конфисковать имущество семьи бывшего губернатора в доход государства, после чего приставы изъяли принадлежащие Хорошавину, его жене и сыну автомобили и недвижимость в Москве.