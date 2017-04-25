Сумма хищений в ВС и Росгвардии в 2016 году превысила 13 миллиардов рублей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ущерб от случаев мошенничества и краж, в том числе военного имущества и бюджетных средств, в рядах Вооруженных сил РФ и войск Росгвардии в минувшем году превысил 13 миллиардов рублей, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2016 году.

"В условиях изменения параметров комплектования войск общеуголовные деяния существенно превысили преступления против военной службы. В Вооруженных силах и войсках национальной гвардии Российской Федерации доля общеуголовных деяний составила почти 80%. Почти треть таких преступлений — мошенничества и кражи (28,8%), в том числе военного имущества и бюджетных средств. В результате этих правонарушений, в первую очередь коррупционного характера (рост на 6,4%, 2 тысячи 391 преступление), государству нанесен ущерб в размере свыше 13 миллиардов рублей", — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства государству возмещен ущерб в размере более 4,2 миллиарда рублей, в федеральную собственность возвращено свыше 100 объектов недвижимого имущества стоимостью почти 2 миллиарда рублей.

Уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 38,7% (384 случая). Среди участников преступлений снизилось число офицеров (на 14,1%, 1 тысяча 646 человек) и военнослужащих по призыву (на 32,0%, 1 тысяча 130 человек). При этом увеличилось количество преступлений военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов (на 4,8%), каждое четвертое из них — самовольное оставление части (на 0,5%).