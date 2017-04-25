При строительстве космодрома Восточный выявили нарушения на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В 2016 году прокуратура выявила нарушения закона на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки.

Отмечается, что за прошлый год военная прокуратура обнаружила 197 нарушений, по которым вынесла 54 представления. К ответственности привлекли 43 человека, возбуждено 54 дела об административном правонарушении.

"В следственные органы направлен 21 материал, ущерб государству по ним оценивается на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей (уже возбуждено 17 уголовных дел, из них девять — в отношении руководителей ГУСС "Дальспецстроя" и ФГУП "Спецстройтехнологии")", — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Уголовные дела, связанные с хищением и нецелевым расходованием бюджетных средств при строительстве Восточного возбуждались неоднократно. Так, под суд попал бывший гендиректор "Тихоокеанской мостостроительной компании" Виктор Гребнев, который, по версии следствия, заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив более 288 миллионов рублей.

Также в хищениях при строительстве космодрома обвиняются экс-глава законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов и предприниматель Михаил Хризман.

Позднее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ликвидация "Спецстроя России" напрямую связана с многочисленными злоупотреблениями, вскрытыми в ходе строительства первой очереди Восточного.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного успешно прошел 28 апреля 2016 года.