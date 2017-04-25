Под Самарой будут судить женщину, державшую приемного сына на цепи

САМАРА, 25 апр — РИА Новости. Уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которая сажала на цепь приемного сына, передано в суд, сообщает СУСК по Самарской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Оксаны Гавюк, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статья 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка". Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении 43-летней жительницы Самарской области, которая удерживала своего девятилетнего приемного сына на цепи. Об инциденте в правоохранительные органы сообщил сосед семьи, поскольку ребенок самостоятельно освободился и пришел к ним с цепью на ноге. Как пояснила опекун мальчика следователям, она привязала ребенка цепью к стулу, так как ей необходимо было отлучиться из дома на два-три часа. По ее словам, это была вынужденная мера. Женщина отметила, что ребенок состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в отсутствие взрослых может убежать из дома.

Мальчика забрали из семьи. Он находился в реабилитационном центре. По данным следствия, семья характеризуется положительно и на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состоит.