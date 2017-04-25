В самолете с участниками форума ЕР в Омске ложно сработала сигнализация

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сигнализация ложно сработала на борту самолета Ту-214 специального лётного отряда "Россия", на котором участники форума "Единой России" и журналисты премьерского пула должны были вылететь из Омска в Москву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

На борту находились журналисты и участники форума "Единой России", в том числе министр культуры Владимир Мединский, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин.

"Сигнализация сработала ложно. Вылет запланирован через полчаса", — сказала Крылова.

При наборе скорости на взлетно-посадочной полосе самолёт резко затормозил. По словам членов экипажа, причиной внезапной остановки стало срабатывание аварийного сигнала о разгерметизации салона.

Экипаж сообщил, что за пассажирами прилетит дополнительный борт — ориентировочно в 3 часа ночи (00.00 мск).