После ЧП на заводе под Липецком завели административное дело

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Административное дело возбуждено после того, как из-за обрушения кровли на заводе компании PepsiCo по городу Лебедянь в Липецкой области вылилось несколько тонн сока, который стекал в реку Дон, сообщило территориальное управление Росприроднадзора.

Информация о происшествии на ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (PepsiCo) поступила в 10.00 мск вторника. По данным управления МЧС области, на предприятии обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. Пострадали два человека. Операция по их спасению уже завершена. Прокуратура региона сообщила, что на улицы города Лебедянь вылилось несколько тонн сока, который стекает в реку Дон, и начала проверку.

На место происшествия выехала группа сотрудников управления Росприроднадзора по Липецкой области для обследования территории и отбора проб. "По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении", — говорится сообщении ведомства.

Как пояснил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора, дело возбуждено в отношении юридического лица по статье "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение". Санкция данной статьи для юридических лиц предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

По словам собеседника агентства, сумма ущерба будет установлена на основании заключения, полученного после отбора проб и лабораторных исследований.

Ранее в компании PepsiCo заявили, что готовы оперативно устранить последствия инцидента, а в областной администрации отметили, что масштаб аварии преувеличен.

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".

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