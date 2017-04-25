После ЧП на заводе под Липецком завели административное дело

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Административное дело возбуждено после того, как из-за обрушения кровли на заводе компании PepsiCo по городу Лебедянь в Липецкой области вылилось несколько тонн сока, который стекал в реку Дон, сообщило территориальное управление Росприроднадзора.
На место происшествия выехала группа сотрудников управления Росприроднадзора по Липецкой области для обследования территории и отбора проб. "По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении", — говорится сообщении ведомства.
Как пояснил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора, дело возбуждено в отношении юридического лица по статье "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение". Санкция данной статьи для юридических лиц предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.
Ранее в компании PepsiCo заявили, что готовы оперативно устранить последствия инцидента, а в областной администрации отметили, что масштаб аварии преувеличен.
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".
#Обрушение кровли склада в Лебедяниhttps://t.co/pbQuv4UO19 pic.twitter.com/fnF7GPuj9n— МЧС Липецкой области (@mchslipetsk) 25 апреля 2017 г.