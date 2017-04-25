PepsiCo готова оперативно очистить улицы от сока после ЧП под Липецком

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Компания PepsiCo, на заводе которой в Липецкой области обрушилась кровля и по улицам потекли тонны сока, готова оперативно устранить последствия инцидента.
Как рассказал РИА Новости представитель администрации области, все вопросы по ликвидации последствий обрушения будет решать PepsiCo, за помощью к властям представители компании пока не обращались. "Размеры аварии преувеличены. Я не знаю, какой ущерб потерпела сама компания, но с точки зрения ущерба местности, это, условно говоря… ну, разбились банки с соком в погребе у хозяйки, это, безусловно, плохо, но не трагедия", — добавил представитель обладминистрации.
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".
#Обрушение кровли склада в Лебедяниhttps://t.co/pbQuv4UO19 pic.twitter.com/fnF7GPuj9n— МЧС Липецкой области (@mchslipetsk) 25 апреля 2017 г.