PepsiCo готова оперативно очистить улицы от сока после ЧП под Липецком

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Компания PepsiCo, на заводе которой в Липецкой области обрушилась кровля и по улицам потекли тонны сока, готова оперативно устранить последствия инцидента.

Информация о происшествии на ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (PepsiCo) поступила в 10.00 мск вторника. По данным управления МЧС области, на предприятии обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. Пострадали два человека. Операция по их спасению уже завершена. Прокуратура региона сообщила, что на улицы города Лебедянь вылилось несколько тонн сока, который стекает в реку Дон, и начала проверку.

Как рассказал РИА Новости представитель администрации области, все вопросы по ликвидации последствий обрушения будет решать PepsiCo, за помощью к властям представители компании пока не обращались. "Размеры аварии преувеличены. Я не знаю, какой ущерб потерпела сама компания, но с точки зрения ущерба местности, это, условно говоря… ну, разбились банки с соком в погребе у хозяйки, это, безусловно, плохо, но не трагедия", — добавил представитель обладминистрации.

В самой компании РИА Новости заверили, что уборка местности проблемы не составит. "Самое главное, что он (сок) не представляет опасности для людей. Он не какое-то опасное вещество, которое может нанести ущерб. Это пищевая продукция. Уж как ее убрать, я думаю, мы сможем этот вопрос решить оперативно вместе с городскими службами", — прокомментировала директор по коммуникациям PepsiCo Марина Зибарева.

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".

​