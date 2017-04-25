Генпрокуратура сообщила о ввозе запрещенной украинской соли

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 2,2 тысячи партий соли ввезено с Украины в Россию, несмотря на запрет, так как соль была классифицирована как концентрат для промышленных целей, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

"Не изжиты случаи избирательного подхода при классификации однородных товаров. Например, с момента введения Роспотребнадзором запрета на импорт соли из Украины большинству декларантов во ввозе этого продукта правомерно отказано. Между тем на ряд юридических лиц и предпринимателей эти ограничения распространены не были, поскольку ввозимая ими соль классифицировалась как концентрат для промышленных целей, на перемещение которой ограничения не распространяются. В итоге в период действия запрета в страну ввезено свыше 2,2 тысячи товарных партий соли из Украины", — следует из доклада, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, как следует из доклада, Южная транспортная прокуратура во взаимодействии с территориальным управлением Россельхознадзора пресекла незаконный ввоз более 650 тонн яблок из стран ЕС по поддельным фитосанитарным сертификатам Македонии.

Как отмечается в докладе, с августа 2015 года выявлено, изъято и уничтожено около 13,5 тысячи тонн санкционной продукции.

Генпрокуратура РФ направила в правительство РФ предложения о необходимости ужесточить ответственность за незаконный ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. По итогам рассмотрения предложений статья 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) КоАП РФ дополнена санкцией по конфискации товаров, подпадающих под действие эмбарго, говорится в докладе.