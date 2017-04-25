В саратовском минздраве сообщили о состоянии школьника, которого укусил лев

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Родители ребенка, на которого накануне напал лев в городе Энгельс Саратовской области, забрали его из больницы после оказания первой помощи, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Ранее главк МВД по области сообщил, что в Энгельсе лев набросился на 15-летнего мальчика, подростка госпитализировали с укусами. В главке сообщили, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. По данным местных СМИ, именно этот львенок якобы причастен к нападению на подростка.

"Его (мальчика) вчера госпитализировали в одну из больниц города Энгельса, оказали первую помощь и от дальнейшей госпитализации родители отказались, забрали его домой. Состояние у него было удовлетворительным, то есть (он получил) незначительные раны, там даже царапины, можно сказать", — сказал собеседник агентства.