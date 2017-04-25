Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы во вторник назначил 2,5 года колонии общего режима националисту Дмитрию Демушкину за опубликованную в социальной сети картинку экстремистского содержания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в социальную сети фотографию, касающуюся "Русского марша". Эта картинка, согласно экспертизе, содержит "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по этоношению к группе лиц, выделяемой о национальности (нерусские)".
Сам Демушкин утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша.
Демушкин являлся лидером запрещенных на территории России экстремистских организаций: межрегионального общественного движения "Славянский союз" и межрегионального общественного объединения "Этнополитическое объединение "Русские"".