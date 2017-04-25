ГП выявила закупку госструктурами 150 самолетов, непригодных для обучения

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Росавиация и подведомственные ей образовательные организации закупили 151 непригодное для обучения воздушное судно стоимостью более 3,5 миллиарда рублей, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

"Выявлены нарушения, связанные с выполнением Росавиацией и подведомственными образовательными организациями возложенных функций по приобретению воздушных судов и тренажеров для обучения, которые привели к хищению и неэффективному использованию бюджетных средств, а также создали угрозу безопасности полетов курсантов", — отмечается в докладе.

"Так, было приобретено 151 непригодное для обучения воздушное судно на сумму более 3,5 миллиарда рублей. При этом с самолетами данного типа за период 2014–2015 годов произошло две катастрофы, в результате которых погибли два инструктора и два курсанта", — следует из доклада, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. Как говорится в документе, "при определении максимальной цены контрактов на поставку тренажеров использовалась информация аффилированных организаций, что влекло завышение стоимости поставок".

По данным прокуратуры, вскрыты факты неисполнения почти половины государственных контрактов на реконструкцию аэродромов Храброво (Калининград), Шереметьево (Москва), Саранск, Волгоград, непринятия мер по возврату в бюджет неправомерно израсходованных денег.

"По результатам рассмотрения представления руководителю Росавиации произведена доработка воздушных судов, в конструкторскую документацию внесены необходимые изменения, а также по неисполненным контрактам агентством активизирована претензионно-исковая работа", — следует из доклада.

Помимо этого, в связи с несоблюдением авиакомпаниями условий предоставления субсидий по требованию Генеральной прокуратуры РФ Росавиация обратилась в арбитражные суды, к настоящему времени приняты решения о взыскании в бюджет более 1 миллиарда рублей.