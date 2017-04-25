Суд взыскал с владельца ресторанов "Япоша" 945 миллионов рублей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" решил взыскать более 945 миллионов рублей с кипрской компании NRT Holdings Limited, единственного участника ООО "Япошка-Сити", владеющего сетевыми ресторанами "Япоша", и ЗАО "Япоша Инвестмент Лимитед", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иск поступил в арбитраж в декабре 2015 года. Истец потребовал взыскать задолженность по трем кредитным договора, заключенным в 2013 году. Представитель ответчика на заседание не пришел. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.