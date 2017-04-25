Под Липецком после обрушения кровли на заводе PepsiCo разлились тонны сока

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Несколько тонн сока вылилось на улицы города Лебедянь в результате обрушения кровли на складе завода PepsiCo в Липецкой области, сообщила прокуратура региона, добавив, что сок стекает в реку Дон.

Информация о происшествии на ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (PepsiCo) поступила в 10.00 мск вторника. По данным управления МЧС области, на предприятии обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. Пострадали два человека, которые, по данным МЧС, не получили тяжелых травм.

"В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в реку Дон. В этой связи для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате техногенной аварии, на месте происшествия работает липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования", — сообщает прокуратура.

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".