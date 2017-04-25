В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе под Липецком

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Рабочие, пострадавшие при обрушении кровли на заводе PepsiCo в Липецкой области, не получили тяжелых травм, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС РФ по региону.
"Авиация нам не нужна, мы ее не запрашивали. Там сейчас работают альпинисты, готовится веревочный переход, и различные спасательные приспособления. Пока люди на высоте", — сказал собеседник агентства.
Представитель МЧС опроверг информацию о том, что якобы пострадавшие находятся в грузовом лифте.
"Это неверная информация, никакого лифта там не было. Они находятся на кровле в люльке… В подъемном механизме. Медики их не осматривали, но — не тяжкие повреждения", — отметил представитель МЧС.
По его словам, крыша обрушилась на склад готовой продукции, которая разлилась по территории предприятия и за ее пределы. Директор по коммуникациям PepsiCo Марина Зибарева подтвердила факт разлива продукции, однако уточнила, что компания не планирует публично заявлять о сумме ущерба. Она также отметила, что больше в результате происшествия никто не пострадал, все остальные работники были эвакуированы.
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".
#Обрушение кровли склада в Лебедяниhttps://t.co/pbQuv4UO19 pic.twitter.com/fnF7GPuj9n— МЧС Липецкой области (@mchslipetsk) 25 апреля 2017 г.