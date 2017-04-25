В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе под Липецком

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Рабочие, пострадавшие при обрушении кровли на заводе PepsiCo в Липецкой области, не получили тяжелых травм, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС РФ по региону.

Информация о происшествии на ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (PepsiCo) поступила в 10.00 мск вторника. По данным управления МЧС области, на предприятии обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. Пострадали два человека, которые, по данным МЧС, в момент обрушения находились на кровле. По данным СМИ, для эвакуации раненных готовился вертолет.

"Авиация нам не нужна, мы ее не запрашивали. Там сейчас работают альпинисты, готовится веревочный переход, и различные спасательные приспособления. Пока люди на высоте", — сказал собеседник агентства.

Представитель МЧС опроверг информацию о том, что якобы пострадавшие находятся в грузовом лифте.

"Это неверная информация, никакого лифта там не было. Они находятся на кровле в люльке… В подъемном механизме. Медики их не осматривали, но — не тяжкие повреждения", — отметил представитель МЧС.

По его словам, крыша обрушилась на склад готовой продукции, которая разлилась по территории предприятия и за ее пределы. Директор по коммуникациям PepsiCo Марина Зибарева подтвердила факт разлива продукции, однако уточнила, что компания не планирует публично заявлять о сумме ущерба. Она также отметила, что больше в результате происшествия никто не пострадал, все остальные работники были эвакуированы.

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".

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