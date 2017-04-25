В Российской кинологической федерации прошли обыски

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В Российской кинологической федерации (РКФ) прошел обыск. Президент РКФ актер и продюсер Александр Иншаков считает это продолжением истории с рейдерским захватом и попыткой уничтожить федерацию.

"Эта история длится более полутора лет. Была в свое время проведена попытка рейдерского захвата федерации РКФ, но ничего не получилось. Сегодня ко мне в 7 утра приехали люди непонятно зачем. Я им говорю: "Вы же у меня уже были и знаете, что искать у меня нечего, я финансами не занимаюсь. Я президент". Сейчас я еду в Следственный комитет"", — рассказал Иншаков РИА Новости.

По словам Иншакова, во вторник должна была пройти конференция РКФ, которая из-за обысков не состоялась.

"Нашему члену президиума постучали в дверь гостиницы, он открыл дверь, его ударили, надели наручники, пытались куда-то увезти. Ну как так? Пора заканчивать уже это безобразие. Человек, который все это инспирирует, с маниакальным упорством хочет уничтожить федерацию", — добавил Иншаков.

Портал L!fe сообщал, что обыски связаны с уголовным делом о мошенничестве. По версии следствия, владельцы собак вносили деньги за участие в мероприятиях, а работники организации не вносили информацию об этом в бухгалтерские документы. Были задержаны два сотрудника РКФ. Сейчас следствие возобновили.