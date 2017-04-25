В Кисловодске ищут подростков, которые играли в карты у Вечного огня

ПЯТИГОРСК, 25 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Полиция ищет подростков, которые играли в карты у Вечного огня в Кисловодске, сообщает управление МВД по Ставропольскому краю.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что компания подростков играла в карты у мемориала.

"Отдел МВД России по городу Кисловодску проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудниками полиции принимаются необходимые меры по установлению личности и местонахождения подростков", — говорится в сообщении.

"Вечный огонь" символизирует вечную память павших в войне, такие мемориалы установлены во многих российских городах, самые известные — у Могилы Неизвестного солдата под стенами московского Кремля и на Мамаевом кургане в Волгограде, где в 1943 году шли ожесточенные бои Сталинградской битвы.

"Вечные огни" нередко оказывались в центре скандалов: их тушат из-за долгов за газ или в связи с ремонтом, оскверняют или разрушают вандалы (за это грозит до пяти лет лишения свободы).