Мосгорсуд отказался освободить хакера из "Шалтай-Болтая"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник оставил под арестом участника хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова, обвиняемого по делу о незаконном доступе к компьютерной информации, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

ФСБ предъявила Теплякову обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, дело которого выделено в отдельное производство, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Аникееву предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Ранее адвокат Аникеева Руслан Коблев сообщил РИА Новости, что его подзащитный отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых они взламывали почту.