Под Саратовом на школьника напал лев

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лев набросился на 15-летнего мальчика в городе Энгельс Саратовской области, подростка госпитализировали с укусами, сообщает областной главк МВД.

По данным ведомства, ребенка с "укушенной раной ягодиц, бедер и правой кисти" доставили вечером в понедельник в первую городскую больницу Энгельса.

"Мальчик… пояснил, что в 18.15 в микрорайоне Мостоотряд (его) укусил лев, принадлежащий 25-летней женщине", — говорится в сообщении. По факту ЧП полиция проводит проверку.

Как уточнил РИА Новости представитель областного минздрава, жизнь пострадавшего вне опасности. По словам собеседника агентства, состояние подростка врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее в региональном главке МВД РИА Новости говорили, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. Местные СМИ пишут, что именно этот львенок якобы причастен к нападению на подростка.