Под Липецком на складе завода Pepsico обрушилась кровля

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Два человека пострадали в результате обрушения кровли склада на площади 300 квадратных метров на заводе Pepsico в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС РФ по региону.

Информация об обрушении кровли складского помещения на ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (Pepsico) поступила в 10.00 мск вторника.

"Произошло обрушение кровли складского помещения на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия есть пострадавшие", — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы управления, по предварительным данным, пострадали два человека. Информация о том, являются ли пострадавшие сотрудниками завода, а также по какой причине произошло обрушение, уточняется.