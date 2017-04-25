В Кузбассе 92-летняя пенсионерка, заблудившись, прошла 15 километров

КЕМЕРОВО, 25 апр — РИА Новости. Кузбасские полицейские помогли вернуться домой 92-летней жительнице города Прокопьевска, которая отправилась на кладбище помянуть умерших родственников, но заблудилась и прошла между поселками почти 15 километров, сообщает областной главк МВД.
По данным ведомства, вечером в понедельник за помощью к полиции обратилась внучка пенсионерки. По ее словам, бабушка утром отправилась на кладбище, чтобы накануне Радоницы (день особого поминовения усопших в Православной Церкви, отмечается во вторник второй недели после Пасхи) привести в порядок места захоронения своих близких, и обратно не вернулась.
Полицейские организовали поисковую операцию с привлечением спасателей и волонтеров. В течение нескольких часов стражи порядка обследовали территорию района, периодически включая сигнально-говорящее устройство и проблесковые маячки на служебном автомобиле, однако свето-звуковых сигналов женщина не слышала и не видела.
Как уточнили в ведомстве, за время пребывания на улице пожилая женщина не пострадала. Правоохранители на служебном автомобиле доставили ее домой. Родственники найденной прокопчанки поблагодарили стражей порядка за помощь.