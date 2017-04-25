Москвич убил подругу и выпрыгнул из окна

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Молодая девушка убита на юго-западе Москвы, ее друг, с которым она поссорилась, выпрыгнул из окна, но выжил, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются родственники и владелец квартиры. Назначены судебно-медицинские экспертизы. После улучшения состояния здоровья подозреваемого с ним будут проведены следственные действия", — говорится в сообщении.