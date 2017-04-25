Москвич убил подругу и выпрыгнул из окна

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Молодая девушка убита на юго-западе Москвы, ее друг, с которым она поссорилась, выпрыгнул из окна, но выжил, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

По версии следствия, ночью 24 апреля в квартире на улице Профсоюзной между молодой парой возник конфликт. Как заявляет СК, подозреваемый накинул на шею своей 21-летней подруги кабель и затянул его; в результате девушка умерла, после чего подозреваемый выпрыгнул из окна квартиры. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются родственники и владелец квартиры. Назначены судебно-медицинские экспертизы. После улучшения состояния здоровья подозреваемого с ним будут проведены следственные действия", — говорится в сообщении.