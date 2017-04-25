Под Воронежем школьник умер во время игры в футбол

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Следствие выясняет причины смерти школьника во время футбольного матча на школьном стадионе в Воронежской области, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

Трагедия произошла в понедельник вечером на стадионе, расположенном на территории школы в поселке Михайловский Панинского района, где школьники играли в футбол.

"Во время тренировки 14-летний учащийся почувствовал себя плохо. Тренер стал оказывать подростку первую медицинскую помощь и вызвал медицинских работников. Однако молодой человек скончался до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

"Следователями проведен осмотр тела подростка, видимых следов насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего, опрошены родственники, учащиеся и учителя школы", — пояснил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Сергей Барбашов.