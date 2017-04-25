Под Хабаровском после атаки на ФСБ проверят исполнение законов об оружии

Автомобили полиции у здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

Автомобили полиции у здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Временная межведомственная рабочая группа при хабаровской прокуратуре после нападения на приемную ФСБ проверит исполнение законодательства об оружии и в сфере предупреждения преступлений, сообщает надзорное ведомство.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную управления ФСБ в Хабаровском крае 21 апреля, еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Нападавший уничтожен, по данным ФСБ, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторой информации, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

"В задачи межведомственной группы входит проверка исполнения требований законодательства при продаже и использовании огнестрельного оружия, в сфере антитеррористической защищенности органов государственной власти, местного самоуправления, социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, исполнения образовательными учреждениями законов о профилактике экстремизма и терроризма, активизации оперативно-розыскной деятельности органов МВД и ФСБ в сфере незаконного оборота оружия и противодействия экстремизму", — говорится в сообщении.

Уже проведена рабочая встреча группы, на которой выработаны механизмы реализации поставленных задач.