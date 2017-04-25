Чайка рассказал, что повлияло на решение об упразднении Спецстроя

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нарушения законодательства при строительстве космодрома Восточный повлияли на принятие решения об упразднении Спецстроя, отмечается в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии правопорядка и законности в РФ в 2016 году.

"В результате проведенных масштабных проверок в сфере соблюдения законодательства при строительстве объектов космодрома Восточный выявлены многочисленные системные нарушения закона в деятельности Федерального агентства специального строительства, подведомственных ему предприятий и привлеченных субподрядных организациях", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Всего за период строительства космодрома прокурорами выявлено более 7,5 тысячи нарушений закона, внесено свыше 740 представлений, 499 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, вынесено более 400 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

"Указанные обстоятельства повлияли на принятое президентом Российской Федерации решение об упразднении Спецстроя России", — отмечается в докладе.