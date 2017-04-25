Источник: в центре Москвы мужчина побил нунчаками 29-летнего сына

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мужчина побил нунчаками 29-летнего сына и несколько раз ударил его электрошокером в квартире в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл днём в воскресенье.

"В квартире на Новокузнецкой мужчина побил нунчаками своего 29-летнего сына: ударил в руку, в голову; применил электрошокер несколько раз; угрожал убийством. Сын потом обратился в полицию", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт конфликта в квартире на Новокузнецкой улице.

"На службу "02" поступило сообщение о конфликте в квартире по адресу: улица Новокузнецкая, дом 4/12. Также в полицию поступило заявление от гражданина 1988 года рождения о том, что между ним и его отцом 1961 года рождения произошла ссора, в ходе которой последний нанёс телесные повреждения, а также угрожал убийством", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. С отца была взята подписка о невыезде.