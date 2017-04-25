Директора лагеря на Алтае, где мальчика унесло течением реки, будут судить

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Анатолий Шульжик, директор алтайского детского лагеря "Академия Робинзонов", где ребенок сорвался с "тарзанки" в реку и пропал, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла 23 июня. Мальчик, находясь без должного присмотра со стороны сотрудников лагеря, после купания в походной бане стал качаться на "тарзанке", изготовленной кустарным способом, после чего сорвался и упал в реку Катунь, и его унесло течением.

"Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Туристическое агентство "Шульжик", организатора детского оздоровительного лагеря палаточного типа "Академия Робинзонов" Анатолия Шульжика. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным пресс-службы СК России, Шульжик обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Деятельность лагеря была приостановлена.

"Несмотря на то, что возведенная кустарным способом "тарзанка" не соответствовала требованиям безопасности и представляла опасность для жизни и здоровья детей, Шульжик своевременно не принял мер к ее демонтажу и допустил свободное использование. Кроме того, после произошедшей в частном лагере трагедии были выявлены многочисленные грубые нарушения в организации детского отдыха", — сообщает пресс-служба СК России.