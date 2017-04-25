В Ульяновске трое детей попали в больницу, отравившись угарным газом

САМАРА, 25 апр — РИА Новости. Трое детей отравились угарным газом и попали в больницу в Ульяновске, проводится проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура проводит проверку по факту госпитализации ночью 24 апреля 2017 года малолетнего мальчика и двух несовершеннолетних девочек", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло в многоквартирном доме в поселке Баратаевка под Ульяновском. Все трое детей сейчас находятся в больнице. Предположительно, они отравились угарным газом.

Сейчас прокуратура проверяет деятельность должностных лиц управляющей компании, которые занимались обслуживание внутридомового газового оборудования.