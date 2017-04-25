Состояние раненного при нападении на ФСБ в Хабаровске улучшилось

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Состояние раненного при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске улучшается, к нему в реанимацию пустили отца, который приехал из Киргизии навестить сына.
Как сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков, пострадавший все еще находится под наблюдением в реанимации. "Состояние его стабильно, ему стало лучше. Ухудшений нет, все необходимые меры мы принимаем. Настроение у пациента хорошее. На днях его переведут в палату, это решит консилиум врачей", — сообщил собеседник.
"Сегодня к нему пустили отца, который приехал из Киргизии. Также приехала его сестра. Думаю, на днях его переведут в палату, и мне удастся с ним встретиться", — сообщил консул.
В выходные пострадавшему сделали две операции. Мырзобаев сообщал, что консульство Киргизии окажет ему и его семье поддержку.