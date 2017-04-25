Состояние раненного при нападении на ФСБ в Хабаровске улучшилось

Бойцы СОБРа недалеко от здания здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

Бойцы СОБРа недалеко от здания здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Состояние раненного при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске улучшается, к нему в реанимацию пустили отца, который приехал из Киргизии навестить сына.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы 21 апреля, еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора. Тело погибшего посетителя отправили на его родину – в Узбекистан. Погибшего офицера в среду похоронят в Петропавловске-Камчатском, где он родился.

Как сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков, пострадавший все еще находится под наблюдением в реанимации. "Состояние его стабильно, ему стало лучше. Ухудшений нет, все необходимые меры мы принимаем. Настроение у пациента хорошее. На днях его переведут в палату, это решит консилиум врачей", — сообщил собеседник.

Почетный консул Киргизии в Хабаровске Кадырбек Мырзобаев, который каждый день приходит в больницу к соотечественнику, рассказал РИА Новости, что во вторник состояние пострадавшего гораздо лучше.

"Сегодня к нему пустили отца, который приехал из Киргизии. Также приехала его сестра. Думаю, на днях его переведут в палату, и мне удастся с ним встретиться", — сообщил консул.

В выходные пострадавшему сделали две операции. Мырзобаев сообщал, что консульство Киргизии окажет ему и его семье поддержку.