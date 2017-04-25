В Красноярске объявили режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 25 апр — РИА Новости. Синоптики предупредили жителей Красноярска об ухудшении метеоусловий и в очередной раз в 2017 году ввели режим "черного неба" до вечера среды, сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19 часов 24 апреля 2017 года до 19 часов 26 апреля 2017 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сказал представитель ведомства.

В Красноярске с начала года уже несколько раз вводился режим "черного неба". В феврале режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий) первой степени опасности продлился 12 суток, с 9 февраля. Кроме того, несколько раз его вводили в течение 2016 года, и в сумме он длился почти полтора месяца. В конце 2016 года власти региона сообщили, что усилят контроль и мониторинг за выбросами предприятий в период неблагоприятных метеоусловий. С 17 марта 2017 года режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) был снова введен на несколько дней.

В 2017 году несколько крупных предприятий были уличены в нарушении природоохранного законодательства в период НМУ. Ранее сообщалось, что руководители пяти котельных Красноярска оштрафованы за загрязнение воздуха, два асфальтобетонных завода после проверки прокуратуры и решения суда приостановили работу из-за нарушений законодательства. —0-