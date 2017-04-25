Гражданин Китая пытался вывезти из России золото в пачке от сигарет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Благовещенский городской суд приговорил гражданина Китая к штрафу в 70 тысяч рублей за попытку перевезти через границу около 500 граммов самородного золота стоимостью около миллиона рублей, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Сверток, в котором, как показала экспертиза, находилось шлиховое самородное золото, ранее не судимый гражданин КНР Му Личунь получил в октябре 2016 года от неустановленного лица для последующей перевозки из России в Китай.

"Му Личунь шлиховое самородное золото, находящееся в свертке, с целью сокрытия от таможенного контроля спрятал в пустую пачку из-под сигарет, положил в карман верхней одежды", — сообщает суд.

Ценное содержимое пачки общей массой 496,70 граммов было обнаружено во время таможенного досмотра. По курсу ЦБ РФ на октябрь общая стоимость изъятого составила 1 миллион 15 тысяч 96 рублей 68 копеек.

Му Личунь признал вину и раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, суд также учел, что у гражданина КНР есть несовершеннолетний ребенок и приговорил его к штрафу в 70 тысяч рублей. Шлиховое самородное золото обращено в доход государства.