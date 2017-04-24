Мосгорсуд отказался освободить соучастника теракта в Петербурге

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест задержанного в Москве фигуранта уголовного дела о теракте в метро Петербурга гражданина Таджикистана Содика Ортикова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который заявил о невиновности своего подзащитного и просил освободить его. По решению суда, он останется под арестом до 3 июня.

Ортиков в ходе допроса, следует из оглашенных в суде материалов, заявил, что изъятое "оружие и боеприпасы ему не принадлежат".

"Я все что спросите расскажу. В Россию я приезжаю зарабатовать, тут я кормлю семью. Такой грязи у меня не было, я такого не совершал. Я зарабатываю честным трудом. Я не виновен, перед всеми не виновен", — сказал Ортиков в Мосгорсуде.

Адвокат Игорь Разин отмечает, что Ортиков не знает, как под его матрасом в помещении, где он снимал койко-место, оказалось оружие.

В рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны десять человек: шесть в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также четверо в Москве — Шохиста Каримова, Содик Ортиков, братья Аброр и Акрам Азимовы.

Предполагается, что Акрам Азимов в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Также он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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