Омбудсмен проверяет данные об избиении фигуранта "болотного дела" в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин выясняет причины избиения ряда заключенных в исправительной колонии №1 Ярославля — предположительно, среди пострадавших осужденный по "болотному делу" Иван Непомнящих.

В понедельник Бабуркин сообщил РИА Новости, что в субботу побывал в ИК №1 Ярославля и побеседовал с рядом заключенных, находящихся в штрафном изоляторе.

"С их слов, накануне, 21 апреля, в колонии проводились обысковые мероприятия, в ходе которых к ряду осужденных были применены спецсредства. Они устно заявили мне об этом и сказали, что соответствующие заявления сделаны для прокуроров. В настоящее время, как сказал мне начальник колонии, проводится проверка, собираются материалы для установления законности и правомерности применения спецсредств", — сказал омбудсмен.

Пресс-секретарь ярославской областной прокуратуры Яна Смирнова заявила РИА Новости, что жалоб от заключенных в прокуратуру не поступало, однако проверка проводится – в связи с тем, что в колонии применялись спецсредства в отношении заключенных.

"Сотрудники УФСИН о таких фактах всегда должны сообщать в прокуратуру. Они нам сообщили, и мы проводим проверку", — сказала она.

В этой колонии содержится осужденный на два с половиной года по так называемому "болотному делу" инженер Иван Непомнящих. Как рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Динзе, Иван оказался в числе тех, кого избили и поместили в штрафной изолятор.

"Мне позвонили люди из колонии и сообщили, что спецназ пришел в зону и избил людей. Среди избитых был Непомнящих", — заявил собеседник, уточнив, что пока он располагает только этой устной информацией.

Он добавил, что в начале апреля защита Непомнящих подала ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Данный факт РИА Новости подтвердила пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова. По ее словам, ходатайство находится в Заволжском районном суде Ярославля, дата рассмотрения пока неизвестна.

"В рамках ходатайства я указал, что Иван имеет множество положительных характеристик с места жительства, работы, от родственников. Также было проведено психологическое тестирование Ивана, которое показало, что он не является криминальной и противоправной личностью", — прокомментировал Динзе. Адвокат уточнил, что произошедшее в колонии может повлиять на исход рассмотрения ходатайства.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев получили по 4,5 года колонии. По данным следствия, Непомнящих, работавший инженером-конструктором в НПО "Родина", принимал активное участие в драках с полицией, ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. Он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.