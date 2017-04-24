В Дагестане задержали мальчика, взорвавшего гранату в школе

Взрыв в школе в Дагестане (4)

ПЯТИГОРСК, 24 апр — РИА Новости. Мальчик, бросивший гранату во время урока в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, находится в полицейском участке, сообщил РИА Новости по телефону замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибир Зубаиров.

"Школа оцеплена, на территорию никого не пускают. Мальчик, который устроил взрыв, находится в полицейском участке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, взрыв произошел в компьютерном классе. "Тринадцать детей пострадали, они находятся в больнице", — отметил Зубаиров.