При взрыве в дагестанской школе пострадали 11 детей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По предварительным данным, 11 человек пострадали и один погиб в результате неосторожного обращения с оружием в школе в республике Дагестан, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

"Следственно-оперативная группа работает в помещении компьютерного зала в селе Агвали Цумадинского района Республики Дагестан, где, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с оружием пострадали 11 подростков, один человек погиб", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в ведомстве, в настоящий момент они госпитализированы в лечебное учреждение.