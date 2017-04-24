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Происшествия

Лягушки, повстанцы и два таксиста. Что забыли русские в джунглях Колумбии

20:1924.04.2017
(обновлено: 20:20 24.04.2017)
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© РИА Новости . Чернощек АПерейти в фотобанкСанта-Фе-де-БоготаСанта-Фе-де-Богота
© РИА Новости . Чернощек А
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Сергей Лютых. Колумбийские власти разыскивают россиянина Арсена Восканяна, сбежавшего от повстанцев из Армии национального освобождения (ELN) в покрытой лесами провинции Чоко. Мужчина вырвался на свободу с боем после пяти месяцев плена: завладел оружием конвоиров и ранил пятерых из них. Но и сам получил ранения. Подробнее — в материале РИА Новости.

В шаге от освобождения

Колумбийский полицейский
© AFP 2017 / Luis Robayo
В Колумбии плененный повстанцами россиянин отобрал у конвоя оружие и сбежал
Военнослужащие ВМФ Колумбии выходят на контакт с общинами коренного народа катио, живущими у реки Евари, чтобы те помогли с поисками россиянина. Восканян сбежал от отряда повстанцев 19 апреля в нескольких километрах от этой реки — у городка Вирудо, расположенного на берегу Тихого океана. Сообщение об этом происшествии повстанцы обнародовали только в воскресенье. Каким образом Восканяну удалось завладеть оружием и в одиночку разобраться с пятью боевиками, в ELN не уточняют. Достоверной информации о тяжести его ранения тоже пока нет.

Известно, что Арсена вели на юг для передачи в руки властям после переговоров об освобождении, которые велись российским посольством при посредничестве Международного общества Красного Креста. По словам руководителя колумбийского отделения этой организации Кристофа Харниша, МКК помог освободить здесь уже 1620 человек начиная с 1994 года.

42-летний Восканян попал в руки повстанцев 5 или 6 ноября 2016 года. Правительственные силы узнали об этом при перехвате радиосвязи между группами партизан. Уроженец Армении с российским паспортом Арсен Восканян разыскивал среди местных жителей тех, кто мог бы помочь ему в ловле редких ядовитых колумбийских лягушек. До этого Арсен, предположительно, несколько лет прожил в Москве, где работал таксистом. Экзотических животных он хотел переправить на родину в Армению для продажи и на вырученные от этого средства приобрести себе дом. 

Об условиях, в которых пять месяцев содержался Восканян, ничего не известно. Кроме того, что еще при радиоперехвате повстанцы условились следить за "сохранностью" иностранного пленника.

Повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии
© REUTERS / File Photo
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Борьба за мир

Пока ни у кого нет понимания того, что именно заставило россиянина рисковать жизнью и устраивать побег. Он мог знать о готовящемся освобождении, мог не желать попасть в руки властей, а мог таким образом отреагировать на решение партизан разорвать достигнутую договоренность.

Для колумбийских борцов за свободу пленники — давний и излюбленный способ давления на оппонентов из правительства. Восканян находился в руках ELN — ставшего наиболее значимым партизанским соединением, после "демобилизации" заключившим мир с властями FARC (Революционных вооруженных сил). Переговоры официальной Боготы с Армией национального освобождения ведутся не один год. В 2016-м повстанцы обменяли захваченного в плен еще в 2013-м бывшего губернатора провинции Чоко Патросиио Санчеса на его брата — экс-депутата Одина Санчес Монтес де Ока. Освобождение последнего стало главным условием правительства перед встречей с лидерами ELN в столице Эквадора Кито.

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийПерейти в фотобанкПереговоры повстанцев и правительства Колумбии
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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Переговоры повстанцев и правительства Колумбии

30 марта повстанцы заявили о желании договориться с Боготой о разминировании территорий в зоне конфликта. Однако боевые действия не прекратились: еще в начале апреля 2017 года колумбийская армия провела операцию в городе Эль-Кармен, где находится один из главных лагерей ELN. В результате были убиты восемь повстанцев.

Передача Арсена Восканяна должна была стать еще одним шагом на пути к заключению мира, но она была сорвана. Повстанцы, правда, сразу же высказали свое сожаление о происшедшем. Вероятно, теперь за пленниками следить там будут намного строже.

Миротворческие силы ООН. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Попов
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ООН начала регистрацию оружия, сдаваемого повстанцами в Колумбии

Охотники до лягушек

Давно известно мнение колумбийцев о том, что договориться партизанам с правительством мешают третьи силы, действующие из-за границы для достижения своих корыстных целей. О производстве наркотиков в этой стране знают жители всего мира. Но, как оказалось, это не единственный востребованный за рубежом смертельно опасный продукт.

В Колумбии обитает самая ядовитая в мире порода лягушек — ужасный листолаз (Phyllobates terribilis). Несмотря на смертельную опасность любого контакта с ним, это животное (вырастает до 5 сантиметров) занесено в международный перечень особо охраняемых, так как находится под угрозой исчезновения.

Листолаз ценится хозяевами террариумов по всему миру за кислотно-желтый окрас шкуры. Из яда этой лягушки, по данным колумбийских СМИ, производят особо сильное обезболивающее средство наподобие морфина, но без привыкания.

Местные экологи говорят, что приезжающие в страну иностранцы за "копейки" (5-7 долларов) уговаривают местных жителей, предпочтительно из числа индейцев, собирать этих лягушек. А сами затем могут выручить до 1500 евро с каждого экземпляра. Таковы данные полиции. Там также говорят, что за раз контрабандист может запросто вывезти из страны около 100 животных.

"Проводится постоянный мониторинг в основных аэропортах страны. У нас уже есть специально обученные собаки, которые умеют определить наличие ядовитых лягушек в багаже", — рассказал журналистам начальник экологической полиции.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Архивное фото
© AFP 2017 / FRANK AUGSTEIN
Президент Колумбии готов к прекращению огня с повстанцами АНО
   

Правда, зная об этих собаках, перевозчики все чаще пересекают границу Колумбии по земле или вылетают из соседних стран, где лягушек у пассажиров не выискивают. Запертые в контейнер, эти животные могут до двух дней обходиться без вентиляции. В темноте у лягушек замедляется обмен обществ, и они почти не дышат.

Еще один таксист

В поисках Восканяна колумбийские военные в воскресенье, 23 апреля, наткнулись на еще одного российского гражданина. 43-летний Сергей Донец из Ставрополя попался силовикам на тихоокеанском пляже в 100 километрах южнее Вирудо, где из-под конвоя сбежал его соотечественник. Мужчину доставили в город, где врачи убедились в его здоровье. Оказалось, что Донец, как и Восканян, работал в Москве таксистом. А в конце марта непонятно по какой причине решил отправиться в необычное путешествие: доехал из Ставрополя до Иордании на автобусе, потом вылетел на Кубу, оттуда попал в Венесуэлу, затем в Колумбию.

Говорит мужчина только по-русски и, возможно, поэтому объяснить цель своего путешествия внятно не может. О связи Донца с Восканяном, торговлей лягушками или кокаином ничего не сообщается. Денег у россиянина нет. Теперь с ним будут разбираться местные миграционные службы и сотрудники посольства.

 

 

 

 

 

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