В Екатеринбурге завели дело после самоубийства обворованного ветерана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Екатеринбурге по факту самоубийства ветерана Великой Отечественной войны, у которого, по предварительным данным, мошенники похитили сбережения на 60 тысяч рублей, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.

"Предварительно установлено, что в конце марта в квартиру к ветерану приходили две неизвестные женщины, которые мошенническим путем похитили у пенсионера порядка 60 тысяч рублей", — отмечается в релизе.

Тело пенсионера нашли в минувшую пятницу в квартире по улице Комсомольской. Уголовное дело расследуется по статье "Доведение до самоубийства".

Обнаружив пропажу денег, ни ветеран, ни его жена в полицию не обращались, заявила журналистам заместитель руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина.

"Супруга погибшего сообщила, что несколько недель назад он мог стать жертвой мошенников. Она пояснила, что муж хранил на балконе сбережения. Потом они пропали. В полицию супруги не заявляли. После того, как она рассказала о случившемся, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества", — отметила Пелевина.

По ее словам, полиция выясняет обстоятельства аферы и людей, которые могут быть к ней причастны.