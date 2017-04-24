В квартире в центре Москвы нашли тела мужчины и женщины

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти парня и девушки в квартире в центре Москвы, где найден поврежденный баллон с "веселящим газом", сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.

Тела 20-летней девушки и 29-летнего мужчины без видимых следов насильственной смерти нашли в пятницу, 21 апреля в квартире одного из жилых домов на Тверской-Ямской улице. Там же был обнаружен поврежденный баллон закиси азота, известного также как "веселящий газ".

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы",- сообщает пресс-служба управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.