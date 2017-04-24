Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО отца полковника Захарченко

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест отца полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко — Виктора по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", — сказал судья.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Виктора Захарченко до 30 мая.

Следователь отметил, что дела полковника и его отца никак не связаны. При этом постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старшего подписал генерал Чернышов, в производстве которого также находится уголовное дело полковника Захарченко.

Полковника Захарченко обвиняют в том, что он предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках. Руководство банка находится под арестом по обвинению в хищении и растрате денег вкладчиков.

Согласно материалам дела, отец полковника подозревается в пособничестве в растрате.

Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. Обвинение по новым эпизодам ему пока не предъявлено, он является подозреваемым в получении особо крупной взятки через посредника от неустановленного лица. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Дмитрия Захарченко до 8 июня.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.