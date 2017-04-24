Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО отца полковника Захарченко

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест отца полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко — Виктора по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Виктора Захарченко до 30 мая.
Следователь отметил, что дела полковника и его отца никак не связаны. При этом постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старшего подписал генерал Чернышов, в производстве которого также находится уголовное дело полковника Захарченко.
Полковника Захарченко обвиняют в том, что он предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках. Руководство банка находится под арестом по обвинению в хищении и растрате денег вкладчиков.
Согласно материалам дела, отец полковника подозревается в пособничестве в растрате.
При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.