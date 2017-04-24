В Москве в косметологическом кабинете умерла женщина

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Женщина умерла в косметологическом кабинете в Москве, по предварительной информации, из-за оторвавшегося тромба, сообщает в понедельник столичный главк СК России.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", — сообщает управление.
По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате отрыва тромба, сообщили в СК, уточнив, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.