Суд отклонил иск авиакомпании "Победа" к "Московскому комсомольцу"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск авиакомпании-лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") к ЗАО "Редакция газеты "Московский комсомолец" и уфимской компании "КМ-Урал" о защите деловой репутации и взыскании 2 миллионов рублей, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Как следует из искового заявления, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, причиной обращения перевозчика в суд стали публикации в двух изданиях — "Час пик" и "Московский Комсомолец в Башкортостане" — под заголовком: "Лишили крыльев: В Уфе авиакомпании "Победа" не дали возможности разлучать семьи в полете".

"Победа" просила обязать ООО "КМ-Урал", выступающее в качестве редакции обоих изданий, опубликовать опровержение в том же СМИ тем же шрифтом на той же полосе в течение одного месяца после вступления решения суда в законную силу. По мнению истца, статья содержит не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию "Победы" сведения. Также авиакомпания требовала взыскать 2 миллиона рублей компенсации вреда деловой репутации с соответчиков как учредителей изданий.

Мотивы решения суда первой инстанции, вынесенного 20 апреля, станут известны после опубликования полного текста судебного акта. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.

Это не первый поданный в последнее время "Победой" иск к СМИ. Столичный арбитраж ранее оставил без рассмотрения иск к "Новой газете" о защите деловой репутации и взыскании 2 миллионов рублей из-за несоблюдения истцом обязательного претензионного порядка урегулирования спора. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области сейчас рассматривает репутационный иск "Победы" к порталу "Трэвел.ру", с которого истец также требует 2 миллиона рублей.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.