Мужчина погиб на МЦК, попав под поезд

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины в районе платформы ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК), сообщили РИА Новости в понедельник в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Тело мужчины в возрасте примерно 30-35 лет с признаками железнодорожной травмы нашли на МЦК утром в понедельник.

"По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — сообщили в управлении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.