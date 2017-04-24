Экс-гендиректора рыбокомбината на Шикотане оштрафовали за задержку зарплат

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Южно-Курильский районный суд приговорил бывшего директора рыбокомбината "Островной" на Шикотане Алексея Попова к штрафу в 250 тысяч рублей за невыплату зарплаты работникам, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны мировым судьей судебного участка № 23 Южно-Курильского района достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору ООО "Островной Рыбокомбинат". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)", — говорится в сообщении.

Суд установил, что Попов из личной заинтересованности не выплачивал заработную плату 158 работникам. Сумма задолженности составила более 3 миллионов рублей. При этом у директора ООО "Островной Рыбокомбинат" имелась реальная финансовая возможность для погашения задолженности по зарплате, так как предприятие производило расчеты с контрагентами.

Кроме того, против Попова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в том, что пытался похитить 6,6 миллиона рублей путем неправомерного возмещения НДС, предоставив в налоговый орган декларации ООО "Островной Рыбокомбинат" с недостоверными сведениями о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с одной из коммерческих фирм.

Во время "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным 14 апреля 2016 года сотрудники ЗАО "Рыбокомбинат Островной" рассказали, что оказались на острове Шикотан "в положении рабов". Им несколько месяцев не выплачивали зарплату, при этом из невыплаченной суммы вычитали деньги за проживание в общежитии. Путин пообещал "сделать все, чтобы ситуация была исправлена", после этого вопросом занялись Генеральная прокуратура, Роструд и власти региона.