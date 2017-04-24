При пожаре на пилораме в Свердловской области погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул на пилораме в Свердловской области, погибли три человека, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

По данным областного ГУ МЧС, трагедия произошла в ночь на 24 апреля в поселке Октябрьском. Площадь воспламенения составила 250 квадратных метров. Сгорели гараж и бытовка.

"Во время тушения обнаружены трое погибших. Один из работников смог выбраться из подсобного помещения ("бытовки")", — уточняет прокуратура.

По информации СУ СК РФ по Свердловской области, все погибшие являются местными жителями, а очаг возгорания, по предварительным сведениям, был внутри бытовки.

Заместитель руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Нина Пелевина сообщила РИА Новости, что, по имеющимся сведениям, причиной ЧП стало замыкание электропроводки в бытовке. По факту ЧП прокуратура, СУ СК и ГУ МВД проводят проверки соблюдения на предприятии требований пожарной безопасности и норм законодательства об охране труда.