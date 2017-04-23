ДТП в Крыму унесло жизни двух человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму на трассе "Симферополь-Евпатория" в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека, в том числе ребенок, еще пятеро пострадали, они доставлены в больницу, сообщила пресс-служба крымского управления ГИБДД.

"Автомобиль Volkswagen Polo в силу скользкости дороги занесло, развернуло на 190 градусов, и Volkswagen Transporter ударил его в заднюю часть. От удара два человека вылетело и погибло", — говорится в сообщении.

В микроавтобусе ехали четыре человека, все они доставлены в больницу, в легковушке ехали трое.

"Водитель Volkswagen Polo доставлен в больницу, а два пассажира погибли, один из них ребенок семи лет, по предварительным данным", — сообщила пресс-служба.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГИБДД.