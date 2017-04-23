На востоке Москвы в коллекторе нашли человеческие останки

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Человеческие останки обнаружены в коллекторе на востоке Москвы, следователи начали проверку, сообщает в воскресенье пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Днем 23 апреля 2017 года при проведении очистительных работ вблизи жилого дома, расположенного на улице Глебовская в Москве, рабочими в коллекторе были обнаружены останки человеческого скелета. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть человека наступила более двух лет назад.