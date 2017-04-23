В Биробиджане неизвестные напали на сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Биробиджане, сообщает пресс-группа отдела Росгвардии по Еврейской автономной области.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии в Биробиджане 21 апреля выполняли мероприятия по охране общественного порядка, в рамках которых сопровождали следственные действия у дома 22 на улице Комбайностроителей.

Отмечается, что прибывшая по этому же адресу группа неизвестных попыталась помешать работе представителей правоохранительных органов. Добавляется, что "при этом в адрес сотрудников правоохранительных органов данные лица выражались нецензурной бранью, оказывали активное физическое сопротивление". В результате неправомерных действий неустановленных лиц пострадал один из росгвардейцев.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Между тем пресс-группа отдела Росгвардии по ЕАО сообщила, что сами сотрудники СОБРа действовали полностью в рамках законодательства и не допустили провокационных действий со стороны агрессивно настроенных граждан, мешавших их работе.