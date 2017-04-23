Пьяные пациенты и водитель-хам: СК завел три дела по инцидентам со скорой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минувшая суббота отмечена сразу несколькими инцидентами с бригадами скорой помощи: медикам не давали проехать, в них кидали мебелью и избивали. По итогам выходного дня следователи возбудили сразу три уголовных дела.

Скорую не пускали…

Поводом для одного дела стал инцидент на Солнечной улице в Москве, где водитель заблокировал проезд детской скорой помощи.

На кадрах видеозаписи, опубликованной в СМИ, видно, что водитель внедорожника мешает проехать медицинскому автомобилю, а затем останавливается, выходит из машины и начинает выяснять отношения с водителем скорой.

Возбудить дело поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"К сожалению, это далеко не первый случай воспрепятствования проезду машины скорой помощи. Более того, пугающе часто также происходят нападения на врачей. Поэтому Следственный комитет в рамках имеющихся полномочий и правового поля реагирует на каждый случай, чтобы не остались безнаказанными хамские и преступные действия тех, кто ставит под угрозу жизни людей. И наверняка такая позиция Следственного комитета послужит уроком для тех, кто до сих пор еще не понимает важность и исключительность миссии скорой медицинской помощи", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

…во врачей бросались мебелью и били

Два других случая связаны с тем, что вызвавшие скорую оказывались пьяны. Так, медики прибыли по вызову к 35-летнему жителю столицы, а тот повел агрессивно и стал бросаться мебелью.

Усмирить мужчину удалось только сотрудникам полиции. Против него возбудили уголовное дело о побоях и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, после чего отпустили под подписку о невыезде.

Второе нападение на фельдшера произошло в Ленинградской области. Бригада скорой прибыла в квартиру в селе Павлово Всеволожского района, где стало плохо одному из участников застолья.

Когда медработник занималась пациентом, на нее напала одна из присутствовавших женщин. Она несколько раз ударила фельдшера ногой по спине. Медики вызвали полицейских, которые доставили нападавшую в отделение. Против нее также возбудили дело о побоях, женщине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она также находится под подпиской о невыезде.

Что делать

В последнее время в России участились нападения на работников скорой помощи. В январе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать ситуацию и защитить их права. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".

Законодатели уже подготовили документы: в начале апреля в Госдуму внесены поправки к Административному и Уголовному кодексам, устанавливающие административную и уголовную ответственность за воспрепятствование работе медиков.

Авторами двух законопроектов стали депутаты Ирина Яровая и Дмитрий Морозов. В обоих случаях речь идет о наказании за факт воспрепятствования оказанию медицинской помощи. Причем если для пациента это обошлось без последствий, будет заведено административное дело, а если он пострадал или погиб — уголовное.

При этом Яровая напомнила, что неоказание врачом помощи больному наказывается лишением свободы на четыре года. "Совершенно справедливо ввести соразмерную ответственность для тех, кто мешает врачу оказать медицинскую помощь", — сказала депутат.

Под "воспрепятствованием оказанию медпомощи" законодатели понимают не только рукоприкладство, но и "удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному". Кроме того, этим же проектом устрожается наказание для тех, кто не пропускает на дороге скорую помощь. Санкции предлагаются такие: от четырех до пяти тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста в случае отсутствия пострадавших, штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года за непропуск скорой помощи. Уголовная же статья предусматривает до четырех лет лишения свободы в случае смерти пациента.

По данным Минздрава, в 2016 отмечено 1226 фактов насилия в отношении медицинских работников, то есть в среднем — одно-два нападения в месяц в каждом регионе.